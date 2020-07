Gabbani “Inedito acustico”, al via il tour domenica 26 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Parte domenica 26 luglio 2020 da Majano in Friuli "Inedito Acustico", il nuovo tour di Francesco Gabbani che torna dal vivo con nuovo spettacolo acustico con cui racconta il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell'amico Fritz, suo alter ego."Io sono veramente felice ed orgoglioso di poter portare in scena, durante questa estate 2020, uno spettacolo nuovo che mi presenterà, per la prima volta, in veste acustica e sono soprattutto contento di portare avanti il senso della musica e della condivisione. Siamo reduci da un periodo così particolare e questo tour credo sia la dimostrazione pratica dell'aver voglia di ricominciare, di ripartire. Questi concerti saranno dedicati ad un numero ... Leggi su ilfogliettone

