Ex Ilva, ArcelorMittal indagata per truffa ai danni dello Stato: “Chiese la cassa integrazione ma proseguì le attività durante il lockdown” (Di giovedì 23 luglio 2020) La procura di Genova indaga ArcelorMittal (il gruppo franco indiano che gestisce gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure) per truffa ai danni dello Stato dopo l’esposto della Fiom Genova contro Arcelor Mittal che aveva chiesto, durante il lockdown, la cassa integrazione per i dipendenti. Per la Fiom sarebbe Stato un uso illegittimo perché l’azienda aveva ottenuto anche la deroga per continuare a lavorare anche nei mesi di blocco. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha delegato il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza, guidato dal colonnello Maurizio Cintura. Il sito siderurgico di Genova ha una capacità produttiva di 1,5 milioni di tonnellate ... Leggi su ilfattoquotidiano

