David Villa accusato di molestie sessuali: “gesti e carezze inopportune” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ex calciatore David Villa è finito nei guai con le pesanti accuse di molestie sessuali da parte di un’ex impiegata del New York City, club in cui lo spagnolo ha giocato dal 2015 al 2018. Secondo la donna, la cui identità non è stata svelata, Villa sarebbe colpevole di reiterate molestie e comportamenti inappropriati. A rilanciare la notizia anche Sports Illustrated riprendendo un tweet della presunta vittima. “El Guaje” risponde per le rime: “E’ tutta una montatura, una montagna di falsità”. L’ACCUSA – “Credevo di essere davanti all’opportunità della vita quando arrivai al New York City, ma mi vidi costretta a sopportare ogni giorno i gesti e le carezze ... Leggi su calcioweb.eu

