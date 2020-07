Covid, 100 miliardi di scostamento Lo spread torna ai livelli pre-virus (Di giovedì 23 luglio 2020) Nonostante il governo abbia appena varato il terzo scostamento di bilancio da 25 mld di euro, per prorogare la Cig e aiutare i settori economici in difficoltà (intervento che porta a 100 mld lo scostamento complessivo accumulato dallo scoppio dell’epidemia da coronavirus e che porterà il rapporto debito/Pil, secondo le previsioni del Governo, a un soffio dal 157%) Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

La7tv : #inonda Vaccino contro il Covid, Danilo #Toninelli: 'Lo faccio al 100%. E speriamo arrivi il prima possibile' - UserQuidam : @_vedocose @LaZebraAPuah @Never1Eve Il combinato disposto di cantieri chiusi per il Covid e Quota 100 ha fatto dann… - Affaritaliani : Covid, 100 miliardi di scostamento Lo spread torna ai livelli pre-virus - TernaSpA : Passare dal 20% di riunioni a distanza al 100%: ecco come è cambiato il lavoro di Giovanni Celotto, ingegnere elett… - mtcometto : Interessanti i dati @danilotaino #Covid19 non fa differenza fra stati #Democrats e #Republicans #NORD #SUD #EAST… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 100 Vittime del Covid, a settembre un altro D-day con 100 denunce dei parenti BergamoNews.it Il Consiglio comunale di Siena convocato per martedì 28 luglio: l'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per martedì 28 luglio alle ore 9,00 con eventuale prosecuzione dei lavori residui il giorno successivo, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo ...

Almeno 7 bambini positivi al coronavirus in un campo estivo in Svizzera

Roma, 23 lug. (askanews) – Almeno sette bambini che hanno frequentato un campo estivo nel cantone svizzero dei Grigioni sono risultati positivi al coronavirus e altre 196 persone sono state messe in q ...

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per martedì 28 luglio alle ore 9,00 con eventuale prosecuzione dei lavori residui il giorno successivo, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo ...Roma, 23 lug. (askanews) – Almeno sette bambini che hanno frequentato un campo estivo nel cantone svizzero dei Grigioni sono risultati positivi al coronavirus e altre 196 persone sono state messe in q ...