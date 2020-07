Coronavirus, dal genoma dei pipistrelli possibile cura per il Covid-19 (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli scienziati hanno scoperto i segreti dei superpoteri dei pipistrelli, mappando il loro DNA completo. La svolta offre la speranza di nuovi farmaci antitumorali, terapie anti-invecchiamento e persino una cura per il Covid-19. Fa luce sulle loro incredibili capacità tra cui la longevità, l’ecolocalizzazione, la percezione sensoriale e un’eccezionale immunità alle infezioni. La dottoressa Sonja Vernes, ha dichiarato: “Il lavoro rappresenta una ricca risorsa per comprendere meglio le basi genomiche degli adattamenti dei pipistrelli e potrebbe anche avere implicazioni per la salute umana e le malattie. Ad esempio, i genomi potrebbero riguardare studi su come i pipistrelli tollerano le infezioni da Coronavirus, che in futuro potrebbero fornire approcci ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, dal Veneto alla Basilicata: ecco quali sono i nuovi focolai attivi in Italia Sky Tg24 Test sierologici Coronavirus. Indagati vertici Policlino San Matteo e società Diasorin

I vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin sono indagati dalla Procura della Repubblica di Pavia nell’ambito di un’inchiesta sull’accordo tra l’ospedale pavese e la società ...

“La cooperazione internazionale e le politiche regionali di sviluppo post-Covid”. Tavola rotonda on line in Regione Puglia

Giovedì 23 luglio alle ore 11 si terrà una tavola rotonda online dal titolo “La cooperazione internazionale e le politiche regionali di sviluppo post-COVID”, i cui lavoro saranno moderati e coordinati ...

