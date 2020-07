Come riconoscere e combattere il “ping-pong” della candida (Di giovedì 23 luglio 2020) Come una pallina da ping-pong, quando giochiamo respingendo con la racchetta, passa da una parte all’altra del tavolo, così anche nell’organismo umano può accadere una sorta di “passaggio” ripetuto di microrganismi tra i partner, durante i rapporti sessuali. Il meccanismo è tipico della candidosi vaginale, legata ad un micete, cioè un fungo, del genere candida. Il suo nome è candida albicans. Difendersi è possibile, a patto di scoprire presto la presenza dell’ospite indiscreto, che si manifesta soprattutto in estate. Lei e lui non sono uguali I sintomi, nella donna, si riconoscono facilmente. E sono caratterizzati da fastidi che si concentrano nella parte finale dell’apparato genitale, a partire dalla presenza di perdite biancastre sulla ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Come riconoscere Usura dello sterzo: come riconoscere i principali sintomi Valledaostaglocal.it Come riconoscere e combattere il “ping-pong” della candida

Come una pallina da ping-pong ... Lei e lui non sono uguali I sintomi, nella donna, si riconoscono facilmente. E sono caratterizzati da fastidi che si concentrano nella parte finale dell ...

Bimbo morto nel pozzo, Stefano fu premiato per fair play: «Rinunciò a fare gol per soccorrere il portiere»

Il piccolo Stefano Borghes, il bimbo morto ieri a Gorizia dopo essere caduto in un pozzo, era stato premiato con un riconoscimento per il fair play dello sport. A raccontare l'episodio è oggi il ...

