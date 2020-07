Cdm non formalizza proroga stato d'emergenza, ma c'è intesa sul 31 ottobre (Di giovedì 23 luglio 2020) La proroga dello stato di emergenza non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri concluso nella notte. Sul 31 ottobre come data alla quale prorogare l’emergenza per la crisi Covid c’è un sostanziale accordo.Resta da capire quale sarà lo strumento con cui dovranno essere prorogati i Dpcm emanati durante lo stato di emergenza al 31 luglio ed è probabile che, prima della delibera, il premier Giuseppe Conte intenda fare un passaggio in Parlamento, come peraltro aveva anticipato lo scorso 10 luglio.Potrebbe essere martedì, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, il passaggio alle Camere del premier Giuseppe Conte ... Leggi su huffingtonpost

