Bimba di 3 anni si chiude in auto con la sorella di 15 mesi mentre la mamma fa un riposino: trovata morta dalla polizia (Di giovedì 23 luglio 2020) La figlia sgattaiola nella macchina mentre la mamma dorme in casa e muore . Una bambina di 3 anni è morta a causa di un colpo di calore dopo essersi chiusa in macchina insieme alla sorellina, prorpio ... Leggi su leggo

repubblica : Noemi, condannato a 18 anni il sicario che ferì la bimba a Napoli, 14 anni per il fratello-complice - TgrRai : #Noemi, bimba ferita gravemente in agguato di camorra tra la folla a #Napoli: 18 e 14 anni anni le pene inflitte ai… - GhinoDiTacco70 : RT @RadioSavana: Orrore a Ostia, #risorsaINPS romeno 32enne stupra bimba di 5 anni. Arrestato. Speriamo nei compagni di cella. Maledetto. #… - GinkoJPN : RT @RadioSavana: Orrore a Ostia, #risorsaINPS romeno 32enne stupra bimba di 5 anni. Arrestato. Speriamo nei compagni di cella. Maledetto. #… - gretelforever : RT @gabrillasarti2: #iostoconSalvini #ingaleraPDM5S Bimba di 11 anni stuprata da branco immigrati: “Mi hanno trascinata nel vicolo e violen… -