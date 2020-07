Arisa, il rapporto col suo corpo: “Ho ceduto a un ritocchino” (Di giovedì 23 luglio 2020) Arisa non smette mai di stupire: la sua simpatia e la sua spontaneità sono ben note ai fan, ma c’è qualcosa che ha confessato solo di recente. In una intervista al settimanale Oggi, la cantante, amatissima dal pubblico, ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica: Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Rosalba Pippa – questo il suo vero nome – è sempre pronta a lasciarsi alle spalle cliché e standard di bellezza: ha voluto precisare che, nonostante il pentimento per il ritocco alle labbra, ha un ottimo rapporto con il suo corpo e ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Arisa rapporto Arisa, il rapporto col suo corpo: “Ho ceduto a un ritocchino” DiLei Arisa ammette il ritocchino alle labbra: “Tornassi indietro non lo farei più”

‘Sincerità’ era il titolo del brano con cui raggiunse il successo partecipando al Festival di Sanremo nel 2009 e ‘sincerità’ sembra proprio la dote più lampante che Arisa ha fatto sua, nella vita ...

Arisa “cantare è una cosa naturale”/ “Dopo Sanremo mi sono sentita esclusa”

Arisa torna in radio con il nuovo singolo “Ricominciare ... Spaventata perché oggi pensiamo troppo prima di darci completamente: siamo esitanti nell’amore, nei rapporti, nelle amicizie. Abbiamo perso ...

‘Sincerità’ era il titolo del brano con cui raggiunse il successo partecipando al Festival di Sanremo nel 2009 e ‘sincerità’ sembra proprio la dote più lampante che Arisa ha fatto sua, nella vita ...Arisa torna in radio con il nuovo singolo “Ricominciare ... Spaventata perché oggi pensiamo troppo prima di darci completamente: siamo esitanti nell’amore, nei rapporti, nelle amicizie. Abbiamo perso ...