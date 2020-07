Allerta Meteo Piemonte: criticità per forti temporali oggi e domani (Di giovedì 23 luglio 2020) “Allerta gialla per instabilità con temporali più forti sul settore settentrionale oggi pomeriggio e su quello centro-meridionale domani, in una giornata generalmente perturbata“: lo ha scritto su Twitter Arpa Piemonte, prevedendo un codice giallo per oggi e domani, 23 e 24 luglio.L'articolo Allerta Meteo Piemonte: criticità per forti temporali oggi e domani Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

