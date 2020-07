Torino, un salone del gusto lungo 6 mesi attraverso 5 continenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) TORINO – “Sara’ il Terra Madre Salone del Gusto piu’ grande di sempre: tocchera’ i cinque continenti, sviluppando una nuova dimensione planetaria”. Cosi’ il presidente di Slow Food, Carlo Petrini, lancia il conto alla rovescia che portera’, il prossimo 8 ottobre, all’inaugurazione della tredicesima edizione di Terra Madre Salone Del Gusto. “Cambia completamente l’impostazione dell’evento- avverte Petrini-, ma sara’ una grande edizione e il mondo intero ne parlera’”. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Torino salone Torino, Salone del Libro, Cirio: “Deve essere fatto” Nuova Società Dalla Mela Rosa alle Fave, la promozione diventa internazionale

. Con la presentazione di “Terra Madre Salone del Gusto 2020“, si conferma un nuovo modo di promozione per le eccellenze picene. L’evento firmato Slow Food, quest’anno non si disputerà fisicamente com ...

Terra Madre Salone del Gusto 2020. Petrini: ‘Quest’anno il mondo ospita Torino e il Piemonte, sarà l’edizione più grande di sempre’

«Quella di quest’anno sarà l’edizione di Terra Madre Salone del Gusto più grande di sempre. Noi impiegheremo tutte le nostre forze per far vedere che esistono migliaia di comunità, composte da contadi ...

