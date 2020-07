Torino, FCA, perquisizioni per frode in commercio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Torino, ha dato corso, oggi, ad alcune perquisizioni nei confronti di società del gruppo Fca. L’ipotesi investigativa e’ di frode in commercio di avere installato su alcuni modelli di veicoli dispositivi di controllo del motore non conformi alla regolamentazione europea, le emissioni inquinanti quindi sarebbero superiori a quelle rilevabili in sede di omologazione, e non consentite. L’ attività è condotta in accordo con la Procura di Francoforte, che sta indagando per analoga ipotesi di truffa sul mercato tedesco. L'articolo Torino, FCA, perquisizioni per frode in commercio proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

HuffPostItalia : Indagine per frode su emissioni inquinanti: perquisizioni in Fca a Torino - nuovasocieta : #Torino #FCA, perquisizioni per frode in commercio - Gacu81 : Torino, frode su emissioni veicoli: in corso perquisizioni in Fca | Sky TG24 - SkyTG24 : #Torino, frode su emissioni veicoli: in corso perquisizioni in Fca - freserixmassar : RT @AgenziaOpinione: Guardia di Finanza – Torino * « perquisizioni nei confronti di società del gruppo FCA sulla ipotesi investigativa di f… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino FCA Torino, FCA, perquisizioni per frode in commercio Nuova Società Fca: inchiesta su emissioni, perquisizioni della Gdf nelle sedi del gruppo

MILANO - Perquisizioni della guardia di finanza di Torino nei confronti di alcune società del gruppo Fca. L'attività è stata disposta dalla procura del capoluogo piemontese in accordo con la Procura d ...

Frode su emissioni, perquisizioni in Fca

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Perquisizioni della guardia di finanza di Torino nei confronti di alcune società del gruppo Fca. L'attività è stata disposta dalla procura del capoluogo piemontese in accordo ...

MILANO - Perquisizioni della guardia di finanza di Torino nei confronti di alcune società del gruppo Fca. L'attività è stata disposta dalla procura del capoluogo piemontese in accordo con la Procura d ...(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Perquisizioni della guardia di finanza di Torino nei confronti di alcune società del gruppo Fca. L'attività è stata disposta dalla procura del capoluogo piemontese in accordo ...