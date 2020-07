Si scrive M5S, si legge PD. La storia (buffa) di Angelo Argento, ex staff di Letta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Com’è cambiato il Movimento 5 Stelle. Da quando ha iniziato a governare con il Pd e con Renzi si è talmente tanto amalgamato che ora si fa fatica a distinguere dove finiscano i grillini e dove inizi la Boschi, o Zingaretti. Un caso emblematico, e anche buffo, che racconta bene questa involuzione, ha a che fare con Angelo Argento, un nome che forse ai più dirà poco, ma che è significativo per spiegare di cosa stiamo parlando. Procediamo con ordine. Rousseau, la piattaforma tanto cara a Casaleggio e al Movimento, ha lanciato ‘Le olimpiadi delle idee’. Sul sito si legge: “Torna il Villaggio Rousseau in una forma tutta nuova e totalmente digitale”. E fin qui va tutto bene… Poi si scorre, e si legge ancora: “Le Olimpiadi delle idee sono un ... Leggi su ilparagone

Peter_0T : A me sembra strano che una che fa un simile imbroglio lo dica apertamente ai parenti della donna di cui si prende c… - romatorino : @M5S_Europa Shhhhhh.....zitti e muti . Siete la vergogna della italia ! A queste immagini aggiungiamo le perle dell… - GabryContessa : gennaio 2019 scrive:“Sappiamo cosa anima il vostro spirito,è lo stesso che ha animato il m5s'?? blocchi stradali in… - GabryContessa : @Marco_dreams @Brizioful gennaio 2019 scrive:“Sappiamo cosa anima il vostro spirito,è lo stesso che ha animato il m… - Mariofrancesco : RT @Mafara72: @vitocrimi @M5S_Europa Messaggio per chi scrive i twitt. Quest'immagine di 'battere i pugni sul tavolo' è stantia e dimostra… -

Ultime Notizie dalla rete : scrive M5S Bandi Arpal per potenziare i Centri per l'Impiego. Galante (M5S) scrive al Ministro Catalfo. “Prevedere premialità per lavoratori che hanno già competenze in materia” brindisilibera.it Di Maio riappare a mani strette con Conte

Scorrendo il profilo Facebook di Luigi Di Maio appare evidente come da mesi non ci fossero foto del ministro degli Esteri con il premier Giuseppe Conte. Ora siamo quasi al paradosso, due in due giorni ...

Regionali, Pd e Conte in pressing sul M5S ma Laricchia non cede: “Nessuna alleanza con Emiliano”

“Non faremo nessuna alleanza con Emiliano e Fitto. Da mesi, il Pd pugliese è ossessionato da Antonella Laricchia e dal M5S Puglia e chiede, con insistenza e in maniera oscura, un’alleanza elettorale, ...

Scorrendo il profilo Facebook di Luigi Di Maio appare evidente come da mesi non ci fossero foto del ministro degli Esteri con il premier Giuseppe Conte. Ora siamo quasi al paradosso, due in due giorni ...“Non faremo nessuna alleanza con Emiliano e Fitto. Da mesi, il Pd pugliese è ossessionato da Antonella Laricchia e dal M5S Puglia e chiede, con insistenza e in maniera oscura, un’alleanza elettorale, ...