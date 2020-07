Sampdoria Genoa 0-0 LIVE: tiro Gabbiadini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Marassi, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Marassi”, Sampdoria e Genoa si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Genoa 0-0 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Parte il Derby della Lanterna 5′ tiro Pandev – L’attaccante prova la conclusione personale, Audero para senza problemi 9′ tiro Biraschi – Il difensore del Genoa tenta il tiro dalla lunga distanza, il pallone si perde nella Sud 18′ tiro Gabbiadini – ... Leggi su calcionews24

