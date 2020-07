Rutte esce dal vertice Ue? Travolto dagli insulti: "Vergognati bastardo ladro". Elettori fuori di sé (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il ritorno a casa di Mark Rutte dopo il vertice Ue sul Recovery Fund non è stato dei migliori. Il premier dell'Aia non ha fatto in tempo a cinguettare per spiegare quanto accaduto nelle trattative che subito è stato Travolto dagli insulti. "Un buon risultato che salvaguarda gli interessi olandesi e renderà l'Europa più forte e più resiliente" ha scritto su Twitter. Risultato? In poche ore ha incassato quasi duemila commenti dagli Elettori di questo calibro: "Vergognati, sei un grande bastardo, un ladro. Per anni abbiamo tagliato su tutto, lavoriamo dieci anni più di italiani e francesi. Regalagli il tuo cane". Oppure: "Marcisci, sporco ... Leggi su liberoquotidiano

