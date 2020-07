Ritirato dalle farmacie uno degli integratori multivitaminici più utilizzati: sono coinvolti diversi lotti [INFO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’azienda farmaceutica Bayer Spa ha comunicato che sta procedendo al ritiro volontario dal commercio di alcuni lotti dell’integratore multivitaminico Supradyn. Nello specifico si tratta dei lotti n. N1U489 e N1U493 del prodotto SUPRADYN RICARICA 50+ 15CPR EF – cod. 935662561. Il provvedimento si è reso necessario per esclusive ragioni qualitative, in quanto le compresse contengono un quantitativo di iodio superiore a quanto dichiarato in etichetta, ovvero 231 mcg e 227 mcg invece di 75 mcg. La Bayer ha chiesto pertanto di procedere nell’immediato al blocco dei suddetti lotti giacenti presso le farmacie, mentre eventuali giacenze di magazzino dovranno essere accantonate e predisposte per il ritiro. Supradyn appartiene alla categoria dei polivitaminici associati a minerali. Questo ... Leggi su meteoweb.eu

