Riqualificazione seminario: sottoscritto accordo a Napoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diffusa dall’Arcidiocesi di Benevento in merito alla sottoscrizione di un accordo con l’Università degli Studi Federico II di Napoli per la Riqualificazione del seminario arcivescovile di viale degli Atlantici. Di seguito il testo: “Nei giorni scorsi a Napoli è stato sottoscritto un accordo – quadro tra il seminario arcivescovile, nella persona di don Donato D’Agostino e il Dipartimento di architettura (DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nella persona del Direttore prof. arch. Michelangelo Russo per instaurare un rapporto di collaborazione nel quale ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Riqualificazione seminario: sottoscritto accordo a Napoli - #Riqualificazione #seminario: - iuav : Michele Francesco Capotosto, vince il Premio della Critica al XXIX Seminario internazionale di #architettura e cult… -

Ultime Notizie dalla rete : Riqualificazione seminario Riqualificazione seminario: sottoscritto accordo a Napoli anteprima24.it Riqualificazione di piccoli insediamenti in Catalogna

Michele Francesco Capotosto, vince il Premio della Critica al XXIX Seminario internazionale di architettura e cultura urbana di Camerino con la Tesi sviluppata presso l’Università Iuav di Venezia Arch ...

“Le bonifiche un’opera centrale per l’economia dei territori”, se ne discute via web

“Il Mezzogiorno per uno sviluppo sostenibile. Le bonifiche un’opera centrale per l’economia dei territori. E’ questo il tema del seminario in webinar che avrà luogo il prossimo 10 luglio , alle 16,30, ...

Michele Francesco Capotosto, vince il Premio della Critica al XXIX Seminario internazionale di architettura e cultura urbana di Camerino con la Tesi sviluppata presso l’Università Iuav di Venezia Arch ...“Il Mezzogiorno per uno sviluppo sostenibile. Le bonifiche un’opera centrale per l’economia dei territori. E’ questo il tema del seminario in webinar che avrà luogo il prossimo 10 luglio , alle 16,30, ...