Piercing e tatuaggi a Roma, parola d’ordine: sicurezza (Di mercoledì 22 luglio 2020) “La riapertura in sicurezza è avvenuta seguendo l’Ordinanza della Regione Lazio del 16 Maggio 2020 n. Z0004. Da noi, i clienti, sanno di trovare gioielli biocompatibili in acciaio chirurgico della prima qualità, in teflon, titanio o bioplastica come da normativa UNI EN 1811:2011- spiega Manzo- al Tribal Tattoo Studio ogni foro è praticato con ago cannula sterile e monouso e tutto lo strumentario utilizzato, come pinze e forcipi, è sottoposto ad un procedimento di doppio ciclo di sterilizzazione a 134 gradi in autoclave , imbustato e scartato davanti al cliente stesso”.Tatuatori abusivi a Roma Leggi su dire

Proprietario da 30 anni del vero e proprio gotha del tatuaggio a Roma: il Tribal Tattoo Studio, situato in Via Cassia a Roma, Manzo, grazie alla propria esperienza pluriennale nel settore dei piercing ...

Tatuaggi, nel Lazio arriva la stretta. Marco Manzo: "Sì a legge contro abusivi"

Tatuaggi vietati agli under 14, stop a piercing e tatoo nelle zone intime, autorizzazione della Asl per aprire un centro e corsi di formazione per gli operatori. Multe fino a 15.000 euro per chi ...

