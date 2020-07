Perugia, Oddo: "Non ci ho pensato due volte a tornare" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Perugia - Dopo l'esonero avvenuto alla fine del girone di andata, Massimo Oddo torna da venerdì sera sulla panchina del Perugia per inseguire la salvezza, succedendo a Serse Cosmi . "Quando mi ha ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Perugia, Oddo: 'Non ci ho pensato due volte a tornare': L'ex Milan torna da venerdì sera sulla panchina per insegu… - UmbriaRadio : Perugia calcio, Oddo ora può allenare: “Salvezza imprescindibile per la città. Fuori gli attributi” - TuttoEntella : Perugia, oggi secondo tampone per Oddo: poi potrà unirsi al gruppo #Entella #TuttoEntella - Risparmiainrete : RT @Dalla_SerieA: Oddo allenatore del Perugia - - tuttoggi : Il Perugia esonera Serse Cosmi e richiama Massimo Oddo per conquistare la salvezza. Il pareggio interno contro la C… -