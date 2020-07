"Ora serve un 'piano Marshall' per l'istruzione" (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - "Servirebbe un piano Marshall per l'istruzione" approfittando di due elementi, "l'epidemia Covid e la maggiore integrazione europea". Lo storico Lucio Villari, intervistato dall'AGI, ha uno sguardo positivo sul mondo della scuola e dell'università in relazione anche alle ricadute occupazionali, nonostante oggi l'Istat abbia pubblicato l'ultimo Report che parla di un'Italia agli ultimi posti nella classifica europea per livelli di istruzione, abbandono scolastico e numero di laureati. "Non è una novità - osserva Villari - è da sempre così. L'abbandono dell'università è ben noto perché manca una programmazione di un rapporto che è fondamentale perché un laureato poi possa lavorare. E' un vecchio ... Leggi su agi

Antonio_Tajani : Ha vinto la linea di Forza Italia e del Ppe. Ora serve coraggio. Subito riforme del fisco, della burocrazia e della… - 6000sardine : Oggi è uno di quei giorni che verranno riportati sui libri di storia. L’#Europa ha appena compiuto un grande, deci… - maumartina : L’Europa svolta. #NextGenerationEU è una decisione senza precedenti per il nostro futuro. L’Italia ha negoziato mol… - 1Emanuele1 : RT @alfredodattorre: Finisco avvilito due giorni di esami, con matricole che ignorano il secolo (non l’anno) della Riv. Francese o della Ri… - azulette : RT @marckuck: #Salvini ha detto in #Senato che quando un imprenditore va a chiedere un prestito in banca gli viene concesso senza che nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora serve Ue: Prodi, svolta decisiva, ora serve task force Italia - Ultima Ora Agenzia ANSA Recovery fund, Conte chiude al Pd: «No al Mes, al governo fino al 2023»

«Beh, a questo punto c’è tanto di quel lavoro da fare per spendere i 209 miliardi ottenuti dall’Europa, che inevitabilmente il governo arriverà a fine legislatura. Siamo più forti». Giuseppe Conte, in ...

Post Covid: urgente un Piano nazionale di “rientro” delle liste di attesa e più coordinamento tra Stato e Regioni

Sfida per SSN è garantire sempre doppio registro di assistenza: pazienti Covid e NON Covid. La prima azione da mettere in campo è quella di fare subito chiarezza sui numeri, attraverso un puntuale dim ...

«Beh, a questo punto c’è tanto di quel lavoro da fare per spendere i 209 miliardi ottenuti dall’Europa, che inevitabilmente il governo arriverà a fine legislatura. Siamo più forti». Giuseppe Conte, in ...Sfida per SSN è garantire sempre doppio registro di assistenza: pazienti Covid e NON Covid. La prima azione da mettere in campo è quella di fare subito chiarezza sui numeri, attraverso un puntuale dim ...