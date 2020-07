Nessun rimpianto per Thiago Motta: “Non potevo non aiutare il Genoa” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il suo arrivo al Genoa aveva suscitato non poche aspettative. Thiago Motta ha introdotto idee e concetti tattici originali, ma l'eroe del Triplete dell'Inter non è riuscito a ottenere risultati convincenti, venendo esonerato dopo tre mesi dall'inizio della sua avventura. L'ex centrocampista italiano è ancora fermo, pur sognando di tornare presto in panchina.caption id="attachment 902949" align="alignnone" width="1024" Getty/captionRICONOSCENTEThiago Motta ha raccontato la sua esperienza con il Grifone ai microfoni di L'Equipe: "Cerco un progetto indipendentemente dal nome della squadra, dove ci sia comunione d’intenti con la società. Se si inizia bene, ci sono poi grandi possibilità di finire altrettanto bene. Non sono pentito di aver detto di si al Genoa e comunque non avrei potuto ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Nessun rimpianto Marzio-Dell'Ovo, nessun rimpianto e nessun rimorso Rete55 Juventus-Lazio 2-1: gara in emergenza e di rimpianti

La Lazio è stata sconfitta a Torino dalla Juventus per 2-1 in una partita in cui Inzaghi ha dovuto schierare una squadra in assoluta emergenza, priva anche di Luis Alberto, Leiva e Radu, oltre ai lung ...

Conte-dirigenza, nessuna tensione. Sfogo studiato e con un obiettivo preciso: i motivi

Come riportato dall’edizione odierna di SportMediaset, infatti, nessun dirigente avrebbe manifestato tensione o irrigidimento dopo le parole di Conte, poiché consci del fatto che l’obiettivo finale er ...

