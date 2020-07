Napoli Osimhen: settimana prossima incontro per chiudere, i dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli: oggi c’è stato un contatto telefonico tra il club e il nuovo agente del giocatore Victor Osimhen si avvicina sempre di più al Napoli. Come riporta Sky Sport oggi c’è stato un contatto telefonico tra il club azzurro e il nuovo agente del giocatore, William D’Avila, con la promessa di vedersi settimana prossima. L’incontro sarà decisivo per chiudere l’operazione e portare Osimhen al Napoli. Resta soltanto da definire con precisione la parte economica relativa ad Osimhen, mentre l’accordo col Lille c’è già. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

