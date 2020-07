Meteo, le previsioni di giovedì 23 luglio. VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il caldo afoso di questi ultimi giorni ha le ore contate. Sono infatti previsti già per domani, giovedì 23 luglio, i primi rovesci temporaleschi nelle zone del Nord Italia. Rimane invece sostanziale bel tempo con alte temperature nel resto del Paese. Da venerdì la perturbazione si sposterà invece al Centro e poi al Sud, provocando un abbassamento delle temperature (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

