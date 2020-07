Marijuana, in tasca neanche un grammo ma a casa piante di oltre 2 metri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – L’avevano fermato trovandolo con un esiguo quantitativo di Marijuana, ma a casa aveva addirittura intere piante. Arrestato 42enne nel Napoletano. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Grotta II a Pompei una persona che, dopo essere uscita da un appartamento, si è allontanata frettolosamente a bordo di un motoveicolo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo rinvenendogli indosso un involucro contenente 0.6 grammi di Marijuana. Gli agenti, poco dopo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione da cui la persona era uscita e lì hanno sorpreso un uomo trovandolo in possesso di un sacchetto con 50 grammi circa di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Marijuana tasca Beccato con la marijuana in tasca, nella sua abitazione aveva anche dell’hashish: 35enne arrestato Youtvrs Due minorenni sorpresi in un casolare privato: coltivavano marijuana

TRENTO. Si trovavano nei pressi di un casolare privato e stavano armeggiando in maniera sospetta. I carabinieri li hanno avvicinati e a quel punto dopo avergli trovato addosso dell'hashish hanno scope ...

Scoperti a Trento i giovani coltivatori diretti di marijuana

Continuano incessanti i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trento per contrastare il fenomeno di utilizzo di sostanze stupefacenti leggere, da parte soprattutto di minorenni trentin ...

TRENTO. Si trovavano nei pressi di un casolare privato e stavano armeggiando in maniera sospetta. I carabinieri li hanno avvicinati e a quel punto dopo avergli trovato addosso dell'hashish hanno scope ...Continuano incessanti i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trento per contrastare il fenomeno di utilizzo di sostanze stupefacenti leggere, da parte soprattutto di minorenni trentin ...