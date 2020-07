Lo scoiattolo assetato beve dalla bottiglia di un passante (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lo scoiattolo è assetato e così... chiede da bere! Un passante lo accontenta cedendogli la sua bottiglietta d'acqua al quale l'animaletto si attacca. Il video è divertentissimo.Video Divertente scoiattolo Costruire un tavolo da picnic per scoiattoli nel proprio giardino, qualche giorno ...Gatto Che beve Il gattino assetato beve dal bicchiere della padrona. La ripresa dal basso ...Cane fa il Barbecue e beve una birra None Leggi su panorama

Vocecontrocorr1 : Lo scoiattolo assetato chiede e ottiene un po' d'acqua. Il video tenero che ha fatto il giro del mondo ?? - forseproprio : Scoiattolo implora un bambino per avere dell’acqua: «È assetato» - SAntoniucci : RT @sottoinchiesta: - leone52641 : RT @sottoinchiesta: - Tullina : Scoiattolo ??? implora un bambino per avere dell -

Ultime Notizie dalla rete : scoiattolo assetato

Scoiattolo implora un bambino per avere dell’acqua: «È assetato» Lo scoiattolo si alza e indica la bottiglia con le zampe giunte - Dalla Rete ...Non è raro vedere degli scoiattoli interagire con gli esseri umani. Queste intelligentissime creature probabilmente hanno capito di piacere molto e, non dirado, sfruttano la benevolenza delle persone ...