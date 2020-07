Le minacce di morte e l’aggressione a Valerio Carocci del Cinema America (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le indiscrezioni erano circolate già nelle scorse ore, ma adesso sono i profili social della stessa associazione che si occupa del recupero degli spazi del Cinema a Trastevere e non solo a confermare quanto accaduto. L’ennesima aggressione Cinema America, l’ennesimo attacco personale a Valerio Carocci che ha messo in piedi una vera e propria sfida per poter restituire alla città di Roma e all’Italia intera un luogo di cultura. LEGGI ANCHE > Hanno aggredito anche la ex del presidente del Piccolo America Valerio Carocci Aggressione Cinema America, la denuncia rispetto a quanto accaduto negli ultimi giorni «Siamo purtroppo costretti a confermare le notizie pubblicate oggi sui ... Leggi su giornalettismo

