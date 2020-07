LAGUNA JAZZ dal 6 al 13 agosto nella laguna di Marano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per palcoscenico la laguna, sopra la testa un mare di stelle e il ritmo che scorre come l’acqua sotto la chiglia, l’aria carica di note JAZZ. La grande musica torna protagonista della navigazione con laguna JAZZ, l’iniziativa agostana del Battello Santa Mariache proporrà otto crociere serali con concerti dal vivo all’imbrunire e cena a base di freschissimo pesce locale. Da giovedì 6 al 13 agosto in mezzo alla laguna andrà in scena un piccolo festival JAZZ, che il capitano Nico Pavan, maranese doc e musicista per diletto, ha organizzato affidando la direzione artistica a Daniele D’Agaro, uno dei migliori sassofonisti e ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : LAGUNA JAZZ Veneto Jazz: Live at Laguna Libre VeneziaToday IBW: I colori di Raffaello nell’Americano, Arie dalla laguna dell’Albufera, Omid Hajili con l’Iran Brass Ensemble

Attivate le sinergie tra soul, mind & body con la guida di Elies Monxolì, Gabriella Rania e Luca Benucci, inizia oggi, giovedì 23 luglio 2020, la quarta giornata di formazione dell’Italian Brass Week ...

Veneto Jazz: Live at Laguna Libre

Venerdì 17 luglio, Tommaso Genovesi, in piano solo. Presenta “My favourite songs”, alcuni tra i più bei brani della musica americana del 900 celebrate da grandi pianisti jazz. Musiche di Billy Strayho ...

Attivate le sinergie tra soul, mind & body con la guida di Elies Monxolì, Gabriella Rania e Luca Benucci, inizia oggi, giovedì 23 luglio 2020, la quarta giornata di formazione dell’Italian Brass Week ...Venerdì 17 luglio, Tommaso Genovesi, in piano solo. Presenta “My favourite songs”, alcuni tra i più bei brani della musica americana del 900 celebrate da grandi pianisti jazz. Musiche di Billy Strayho ...