Incidente col monopattino | perde il controllo del mezzo | ferito 61enne

Un sessantunenne è caduto dal monopattino e si e procurato un trauma cranico e diverse escoriazioni. L'Incidente è accaduto dopo le 14 via Valfurva a Milano, non lontano dall'ospedale Niguarda, dove lo hanno portato i soccorritori del 118 in ambulanza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per accertare la dinamica dell'Incidente.

