Gorizia, è morto il ragazzino caduto in un pozzo di un parco (Di mercoledì 22 luglio 2020) E' morto il bambino caduto nel pozzo del parco Coronini Cromberg a Gorizia. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco ad una trentina di metri di profondità, sul fondo del pozzo. Ancora non sono state accertate le cause dell'incidente ma è probabile che il bambino sia caduto mentre stava giocando nel parco. Il parco in cui è avvenuta la tragedia si trova in centro a Gorizia, lungo viale XX settembre. Il pozzo nel quale è caduto il bambino non sarebbe una cavità naturale, ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo. Si tratta di un tipico pozzo dalla muratura circolare ... Leggi su tg24.sky

