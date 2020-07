Gianmarco Tognazzi dedica un villaggio al padre Ugo a 30 anni dalla morte (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 27 ottobre 1990, 30 anni fa, moriva Ugo Tognazzi. Oggi, il figlio Gianmarco ha voluto onorare la sua memoria in modo tutto speciale. Infatti, ha creato un evento speciale dal 21 al 23 agosto a Torvaianica. la località si trova nel Comune di Pomezia, che ha voluto aderire all’iniziativa. Naturalmente, all’evento e al “villaggio” dedicato a Ugo ci saranno anche gli altri due figli, Maria Sole e Ricky. Ci sarà anche Thomas Robsahm. L’evento si terrà anche nelle vicinanze della casa vacanze dove i Tognazzi erano soliti passare le feste estive. Qui la gente lo chiama proprio “villaggio Tognazzi”. In più, qui per 25 anni si è tenuto anche il ... Leggi su nonsolo.tv

Ad agosto Torvaianica ospiterà Ugo Pari 30, la rassegna organizzata dai figli di Ugo Tognazzi a 30 anni dalla scomparsa dell'attore italiano Era il 1990 quando il mondo del cinema italiano diceva addi ...

