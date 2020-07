Frey: «Vidal sarebbe un compromesso perfetto per Conte» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sebastian Frey ha parlato ai microfoni di Sky Sport provando a individuare di cosa ha bisogno Conte per battagliare con la Juve Sebastian Frey ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le sue parole. Vidal- «Come età ci siamo, l’Inter per età media è una squadra che dovrebbe essere matura e competitiva. Anche quest’anno, però, qualcosa è andato storto e Antonio Conte lo sa. Lui prende l’esempio della Juve che però si porta dietro giocatori da anni e che ora dovrà cambiare, Conte deve rimodellare questa squadra ma all’Inter non c’è molto tempo e quindi servono soluzioni immediate. Arturo Vidal può essere un compromesso ... Leggi su calcionews24

