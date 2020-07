Fonderie Pisano, il sindaco di Buccino: ”Non parlo con i Pisano” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – Non ha perso tempo il sindaco di Buccino, Nicola Parisi, per dire no all’invito lanciato da Ciro Pisano, l’amministratore delegato delle Fonderie Pisano che ha annunciato di voler organizzare un secondo incontro dedicato si sindaci per presentare il progetto relativo alla delocalizzazione dell’industria pesante da Salerno all’area industriale del Comune del Cratere dove l’azienda si è aggiudicata un lotto del consorzio ASI. Nicola Parisi era naturalmente tra le sedici fasce tricolori che, questa mattina, a Salerno, davanti alla sede di Confindustria, in via Madonna di Fatima, aveva pacificamente presidiato l’edificio dove era in corso con lo stesso Pisano la presentazione del ... Leggi su anteprima24

