Follia a Brest, picchiato il nuovo acquisto Pierre-Gabriel e incendiata la macchina (Di mercoledì 22 luglio 2020) Follia a Brest, in Francia: il nuovo acquisto del club che milita da poco in Ligue 1, vale a dire Pierre-Gabriel, è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi giovani, che lo hanno picchiato selvaggiamente. Il giocatore ha cercato di difendersi, quindi è scappato a piedi, visto che nel frattempo la sua auto è stata incendiata dai teppisti. Ciò che però gli inquirenti si chiedono è il motivo per cui il terzino si trovasse in piena notte in uno dei quartieri più degradati della città bretone. Leggi su sportface

