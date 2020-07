Fase 3: D'Incà, 'da governo stabilità al Paese, continueremo confronto e dialogo' (2) (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Adnkronos) - "Questi -conclude D'Incà- sono tutti tasselli di un quadro più ampio in cui questo governo, guidato da Giuseppe Conte, è riuscito con forza e tenacia a dare una stabilità al nostro Paese in uno dei momenti più difficili della sua storia. Ma alla stabilità si unisce anche una visione di futuro che continueremo a costruire con la forza del confronto e del dialogo, sia con le altre forze politiche dell'arco parlamentare che con gli esponenti del tessuto economico e produttivo del nostro Paese. Sono orgoglioso di questa Italia". Leggi su liberoquotidiano

GabrielliG7 : Nella corsa al #vaccino arriverà per prima Moderna inc. Sta per iniziare la fase 3. ...... - F_Litto_Inc : RT @C19official: D’Ambrosio a destra perché nel Torino gioca Bale e bisogna stare attenti alla fase difensiva ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Incà

Adnkronos

Trial in fase II In fase avanzata è lo studio condotto dalla CanSino Biologics Inc., azienda leader nella produzione di vaccini e nel settore della biotecnologia con sede in Cina. In questo caso si ...Due dei vaccini candidati in sviluppo per combattere il coronavirus SARS-CoV-2 stanno dando segnali molto incoraggianti in fase di sperimentazione. È ancora presto per affermare che si tratti di prepa ...