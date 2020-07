Esame del sangue riconosce cinque tipi di tumore in anticipo di 4 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un’ultima ricerca internazionale pubblicata su Nature Communications e coordinata dall’Università della California a San Diego, ha scoperto come un’analisi del sangue possa riconoscere cinque forme di tumore in anticipo di quattro anni rispetto alle cure tradizionali. Studio Panseer riconosce i tumori in anticipo La tecnica chiamata Panseer riconosce precocemente nel 91% dei casi i tumori di stomaco, colon, esofago, polmoni e fegato in soggetti che non hanno sintomi. In futuro potrebbe diventare una normale routine nelle analisi di controllo. Nello studio chiamato Taizhou longitudinal study (Tzl) sono stati conservati campioni di plasma dal 2007 al 2014 di 123.115 persone sane di età compresa tra ... Leggi su quotidianpost

IlContiAndrea : Un esame del sangue per scoprire i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato anche cinque anni prim… - repubblica : Diagnosi precoce, testato esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti [di TIZIANA MORICO… - MinisteroDifesa : #FosseArdeatine L’esame del DNA restituisce l’identità al Caduto Tuchman. Il Ministro @guerini_lorenzo: “Fare di t… - Asgard_Hydra : RT @Lazzaro1969: In Italia si evadono 107 miliardi di euro all'anno. Praticamente la metà del #RecoveryFund. E noi stiamo qui a blaterare… - NewsMondo1 : Medicina, testato esame del sangue che individua il tumore con quattro anni di anticipo -