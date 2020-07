Dissesto idrogeologico: al via i lavori nel centro storico di Piedimonte Etneo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Partono i lavori nel centro storico di Piedimonte Etneo: l’Ufficio contro il Dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce ha aggiudicato in via definitiva la gara per la sistemazione idraulica alla Fenix Consorzio Stabile Scarl. Si tratta di un intervento di regimazione delle acque nel cuore del paese, attraversato dalla SS120. Nel recente passato, in occasione di forti piogge, l’area si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena, rendendo impraticabili e pericolose via Cassisi e via Notara, ma anche gli altri due assi viari principali, via Roma e via Cimitero. Il progetto prevede la captazione delle acque piovane e la costruzione di una rete di grate e di condotte di ... Leggi su meteoweb.eu

TV7Benevento : Sicilia: dissesto idrogeologico, al via lavori centro storico Piedimonte Etneo... - jmorat : RT @AndreaBertaglio: E per quanto alcuni sedicenti #ambientalisti possano gioire, non è un bene. Non solo per dissesto idrogeologico e magg… - Trasparico : #terremotocentroitalia - zazoomblog : Dissesto idrogeologico e rischio idraulico: a Messina intervento sul torrente Larderia - #Dissesto #idrogeologico… - PotereArturaio : RT @cicciogia: - Ecologia, infrastrutture e cura del territorio contro il dissesto idrogeologico. - Sanità. - Scuola. - Lavoro. - Imprese e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dissesto idrogeologico Dissesto idrogeologico, a Piedimonte Etneo al via i lavori nel centro storico CataniaToday Sicilia, al via lavori recupero centro storico Piedimonte Etneo

L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce ha infatti aggiudicato in via definitiva la gara per la ...

Zone rosse, la Tosi presenta il conto

L’elenco per Bonaccini è pronto. "Sono quattro i progetti che presenteremo in Regione da finanziare con una parte dei 12,5 milioni di euro che il presidente ha promesso di stanziare per la provincia d ...

L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce ha infatti aggiudicato in via definitiva la gara per la ...L’elenco per Bonaccini è pronto. "Sono quattro i progetti che presenteremo in Regione da finanziare con una parte dei 12,5 milioni di euro che il presidente ha promesso di stanziare per la provincia d ...