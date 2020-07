Covid-19, immatricolazioni veicoli pesanti in calo nel I semestre (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Impatto negativo della crisi legata alla pandemia Covid-19 per le immatricolazioni di veicoli pesanti (con PTT – peso totale a terra – superiore a 16T) e autobus che segnano un netto calo rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge da un’analisi del Centro Studi Continental che registra una diminuzione per le immatricolazioni di autocarri per trasporto merci del 25,7%, del 15,8% per gli autoveicoli speciali, del 30,1% per i trattori stradali e del 23,6% per gli autobus. Ad incidere sui cali rilevati – sottolinea il report – è stata l’emergenza Coronavirus, che ha influito negativamente anche sul settore dei trasporti con mezzi pesanti in tutta Italia. Nel settore degli ... Leggi su quifinanza

