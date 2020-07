Coronavirus, nuova impennata nei contagi e De Luca affonda sul Nord: “Milano non si ferma e poi conta i morti. In Campania ospedali più sicuri” (Di mercoledì 22 luglio 2020) I contagi da Coronavirus tornano a salire in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 282. Ieri, martedì, erano 129. Scendono invece di qualche unità i decessi, passando da 15 a 9. Diversi focolai sono stati individuati in differenti aree. I positivi correlati al cluster del ristorante di sushi del capoluogo ligure sono saliti a 66, 10 in più: 55 sono clienti o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti dell’Asl e tre operatori sanitari. I tamponi eseguiti sono circa 1700 e 1580 persone sono in attualmente in isolamento cautelativo; cinque ospedalizzati, ma in buone condizioni. Solo tre regioni, Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta, a cui si aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano, nelle ultime 24 ore non hanno registrato nuovi ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa' - sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Ue si prepara a una nuova ondata #ANSA - PDUmorista : RT @O_Strunz: Grey’s Anatomy 17: nella nuova stagione della serie TV si parlerà di Coronavirus e come scopare con il casco per l’ossigeno.… - Rifugianima : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, nel Lazio nuova impennata di contagi: 16 nelle ultime 24 ore e 2 morti -