Coronavirus: 829 nuovi casi in Ucraina, 60.955 in totale (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - MOSCA, 22 LUG - In Ucraina nelle ultime 24 ore si sono registrati 829 casi di Covid-19, un dato in salita rispetto ai 673 di ieri e ai 651 di due giorni fa. Il totale dei contagi nella ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MOSCA, 22 LUG - In Ucraina nelle ultime 24 ore si sono registrati 829 casi di Covid-19, un dato in salita rispetto ai 673 di ieri e ai 651 di due giorni fa. Il totale dei contagi nella repubb ...

Covid-19. Nessun nuovo contagio nel ferrarese, in tutta la Regione 18 nuovi casi

Nessun decesso legato a coronavirus. Si registra 1 nuovo ingresso in ospedale ... Le persone clinicamente guarite, per cui il tampone ha dato un doppio risultato negativo, sono ad oggi 829 (803 ...

