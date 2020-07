Concorrenza sleale agente di commercio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quando si parla di Concorrenza slealeQuando un agente di commercio pratica Concorrenza slealeCome indagare?Quando si parla di Concorrenza slealeTorna su In genere, si parla di Concorrenza sleale quando un concorrente mette in atto atteggiamenti di competizione finalizzati a danneggiare un altro 'competitor'. Il principale riferimento normativo in materia è costituito dall'articolo 2598 del Codice Civile; in particolare, il dispositivo stabilisce che chiunque "usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con ... Leggi su studiocataldi

TeresaBellanova : È stato firmato oggi il protocollo di intesa fra la @GDF e l'@ICQRF per rafforzare la proficua collaborazione già i… - SandroBonomi2 : RT @TeresaBellanova: È stato firmato oggi il protocollo di intesa fra la @GDF e l'@ICQRF per rafforzare la proficua collaborazione già in a… - megasabgio : RT @TeresaBellanova: È stato firmato oggi il protocollo di intesa fra la @GDF e l'@ICQRF per rafforzare la proficua collaborazione già in a… - angelinascanu : RT @TeresaBellanova: È stato firmato oggi il protocollo di intesa fra la @GDF e l'@ICQRF per rafforzare la proficua collaborazione già in a… - ItaliaViva : RT @TeresaBellanova: È stato firmato oggi il protocollo di intesa fra la @GDF e l'@ICQRF per rafforzare la proficua collaborazione già in a… -