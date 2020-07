Come salvare uno smartphone caduto in acqua (Di mercoledì 22 luglio 2020) I modelli più recenti sono impermeabili e dovrebbero cavarsela meglio di quelli più datati, ma serve lo stesso qualche precauzione: e no, il riso non serve Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Come salvare Nuova casella di posta docenti e ATA, come salvare i messaggi del vecchio sistema [GUIDA] Orizzonte Scuola Come salvare uno smartphone caduto in acqua

I modelli più recenti sono impermeabili e dovrebbero cavarsela meglio di quelli più datati, ma serve lo stesso qualche precauzione: e no, il riso non serve Fino a qualche tempo fa uno smartphone cadut ...

Gli hotel e il lusso che salverà l’Italia

Lvmh, la maggiore conglomerata mondiale del lusso con base in Francia, ha messo gli occhi sull’hotel Quisisana, storico simbolo di Capri, con 160 anni di gloria alle spalle, pur con alti e bassi. Non ...

