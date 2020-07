Chicago, città senza legge: una sparatoria ogni due ore. Più morti che in guerra (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Chicago non è una polveriera, è una città già esplosa dove regnano caos e criminalità. Non è una novità, ma quanto sta accadendo da qualche settimana a questa parte ci parla di un novero impressionante di violenze e sparatorie. L’ultima di queste, piuttosto clamorosa, si è verificata ieri: 14 persone ferite in un conflitto a fuoco durante un funerale alla periferia della città dell’Illinois. La dinamica dell’episodio la dice lunga sull’incapacità delle forze dell’ordine di garantire la sicurezza urbana: un’auto nera è arrivata a tutta velocità sul posto in cui si stava svolgendo la cerimonia funebre, si è soffermata e dal veicolo qualcuno ha iniziato a sparare all’impazzata. Poi l’auto ha girato l’angolo, ... Leggi su ilprimatonazionale

ElezioniUsa : #Chicago: #sparatoria ad un negozio di onoranze funebri nella #SouthSide di Chicago, almeno 14 #feriti. L'episodio… - paolamorellato : RT @francofontana43: Usa: città ad amministrazione dem sotto mira Non solo Portland: gli squadroni di Trump verso Chicago e New York @marin… - linobor : RT @francofontana43: Usa: città ad amministrazione dem sotto mira Non solo Portland: gli squadroni di Trump verso Chicago e New York @marin… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Usa: città ad amministrazione dem sotto mira Non solo Portland: gli squadroni di Trump verso Chicago e New York @marin… - Petartrzz : RT @francofontana43: Usa: città ad amministrazione dem sotto mira Non solo Portland: gli squadroni di Trump verso Chicago e New York @marin… -

Ultime Notizie dalla rete : Chicago città NBA, da che zone degli Stati Uniti arrivano i giocatori più forti dal 2000 a oggi? Sky Sport