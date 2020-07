Cane resta chiuso in auto e muore: denunciati i proprietari (Di mercoledì 22 luglio 2020) A Pisa, in zona Duomo, un Cane è stato abbandonato all’interno di un’auto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per il Cane non c’è stato nulla da fare: è morto prima di arrivare alla clinica veterinaria. Ora i due proprietari sono stati denunciati. Un Cane è stato lasciato all’interno di un’auto, agonizzante e, nonostante l’arrivo dei … L'articolo Cane resta chiuso in auto e muore: denunciati i proprietari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

A Pisa, in zona Duomo, un cane è stato abbandonato all’interno di un’auto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per il cane non c’è stato nulla da fare: è morto prima di arrivare alla clinica veterinar ...

