Calciomercato Napoli – Ecco perchè ancora non arriva l’annuncio di Osimhen (Di mercoledì 22 luglio 2020) Osimhen vicino al Napoli, ma l’annuncio slitta per due motivi Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Osimhen e Il Napoli sarebbero molto vicini. C’è intesa anche … L'articolo Calciomercato Napoli – Ecco perchè ancora non arriva l’annuncio di Osimhen proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - spondazzurra : #Osimhen è a #Napoli! Finalmente! Tra qualche ora le firme! #22luglio #ForzaNapoliSempre #calciomercato - sscalcionapoli1 : Quando la Roma scelse Under perché il Napoli gli aveva soffiato Ounas #calciomercato #featured #ForzaNapoliSempre -