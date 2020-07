Cagliari, i convocati di Zenga per la Lazio: out Carboni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Di seguito l’elenco completo dei convocati dal tecnico del Cagliari, Zenga, per il match contro la Lazio: Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci. Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Walukiewicz. Centrocampisti: Rog, Birsa, Nandez, Marigosu, Lombardi, Ladinetti. Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Gagliano, Simeone. FOTO: The Sun L'articolo Cagliari, i convocati di Zenga per la Lazio: out Carboni proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

