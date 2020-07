Arsenal, si prova a trattenere Aubameyang con un ritocco dell’ingaggio (Di mercoledì 22 luglio 2020) La stagione 2019/2020 per l’Arsenal è stata davvero molto deludente, sia in Premier League, sia in Europa League, e l’unica consolazione potrebbe arrivare con l’eventuale conquista della FA Cup nella finale contro il Chelsea. Nel frattempo, però, i Gunners stanno provando in tutti i modi a trattenere l’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang, che è in scadenza nel 2021. Stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, la società londinese avrebbe proposto al gabonese un ritocco dell’ingaggio, che salirebbe dagli attuali 10 milioni di euro a stagione a oltre 13. Leggi su sportface

Adrien Rabiot prova a tranquillizzare i tifosi della Juventus: anche se nelle ultime tre partite non hanno mai vinto, i bianconeri sanno reagire alle difficoltà. Però, anche nei momenti difficili ...

Fra i maggiori indiziati a raccogliere l’eredità del ‘Pipita’ c’è anche Alexandre Lacazette e Paratici potrebbe avere un’ottima carta da giocarsi con l’Arsenal ... Così Paratici starebbe provando ad ...

