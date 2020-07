Aprilia, devastante incendio nella notte nei pressi della Bridgestone (Di mercoledì 22 luglio 2020) Aprilia, si segnala un vasto incendio divampato alle ore 3 di questa notte. Le fiamme si sono sviluppate su via Selciatella, nei pressi dell’impianto della Bridgestone. La dinamica del rogo è al vaglio dei Carabinieri di Aprilia mentre sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Per allontanare gli sguardi più indiscreti e gestire il traffico è intervenuta anche l’Evolution Service vigilanza. Non si esclude l’ipotesi di incendio doloso. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

