Uomini e Donne | Giorgio su Gemma e Nicola: “Era tutto un gioco” (Di martedì 21 luglio 2020) Uomini e Donne Giorgio Manetti, recentemente intervistato da Francesco Fredella per RTL, ha commentato la recente crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo la loro partecipazione al Trono Over. Uomini e Donne aveva lanciato la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Conoscenza che ha fatto discutere, e lo fa tuttora, a causa … L'articolo Uomini e Donne Giorgio su Gemma e Nicola: “Era tutto un gioco” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

PietroGrasso : Il nome e la storia di Boris Giuliano sono scolpiti nella memoria di tutti i palermitani e di chi, come me, lo ha c… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per il 155° Anniversario di Fondazione. Vicini nell'animo e… - robersperanza : Se siamo usciti dalla tempesta è anche grazie a chi non ha mai smesso di lavorare, neanche per un giorno. Grazie a… - FZignale : RT @robersperanza: Se siamo usciti dalla tempesta è anche grazie a chi non ha mai smesso di lavorare, neanche per un giorno. Grazie alle d… - federicamonetti : RT @21omkara: Gli uomini parlano con le donne per poterle portare a letto. Le donne vanno a letto con gli uomini per poter parlare con loro… -