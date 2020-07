Ufficiali i concerti di Alberto Urso nel 2021 dopo il rinvio: biglietti in prevendita (Di martedì 21 luglio 2020) I concerti di Alberto Urso nel 2021 sono finalmente Ufficiali. Il giovane artista e vincitore di Amici di Maria De Filippi tornerà sul palco nel corso della prossima annata dopo che i live sono stati rimandati a causa dell'emergenza Coronavirus. Al calendario, si aggiunge anche la data di Taormina, che sarà recuperata il 24 luglio 2021. 10 maggio 2021 - Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero del 12 maggio e successivamente del 2 ottobre)18 maggio 2021 – Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica – ROMA (recupero del 18 maggio e successivamente del 27 settembre)24 luglio 2021 - Teatro Antico – TAORMINA (recupero del 24 luglio) Alberto ... Leggi su optimagazine

Il Decreto Rilancio è stato approvato in via definitiva, quindi ufficialmente per i concerti di “musica leggera” si è trovata una soluzione con l’emendamento, firmato dal deputato del Movimento 5 ...Il cartellone del Festival prevede inoltre il 4 settembre la messa in onda sui canali social ufficiali del concerto di Claude Hauri registrato nella bellissima Pinacoteca dei Frati Cappuccini di ...