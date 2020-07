Ue, Conte domani in Parlamento per riferire su accordo (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte riferirà già domani in Parlamento sull' L'informativa urgente si svolgerà alle 12 in Senato e alle 16 alla Camera. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Conte domani Ue, Conte domani alla Camera per riferire su accordo Adnkronos Inter, Conte: «Il club aveva chiesto di arrivare in Champions. Domani ci sarà qualche rotazione»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della partita di San Siro contro la Fiorentina. OBIETTIVI RAGGIUNTI – «Una delle cose più importanti è senza ...

Economia: domani on line il panel sui “Patti per l’imprenditoria civile”

Si svolgerà domani, mercoledì 22 luglio, alle 18, il panel on line su “Patti per l’imprenditoria civile”, il secondo position paper contenuto dell’instantBook “Per un nuovo welfare. Le proposte della ...

